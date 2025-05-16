Мединский ответил на предложение о перемирии фразой Наполеона

Следом Мединский сослался на первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. «Бисмарк, который долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно изучил русский язык, чувствовал Россию, всегда говорил: никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, рано или поздно русские всегда приходят за своим», — сказал Мединский.