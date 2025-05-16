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Мединский ответил на предложение о перемирии фразой Наполеона

Те, кто требуют прекращения огня до переговоров по украинскому урегулированию, не знают истории, боевые действия всегда шли параллельно с переговорами, заявил Мединский.

Источник: РИА "Новости"

Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что с предложением начать переговоры после прекращения огня могут выступать только люди, которые не знают историю.

«О чем говорят сейчас многие, что якобы сначала перемирие, и так было всегда, 30 дней, 60 дней, неважно. Как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно», — сказал Мединский в интервью ведущему программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгению Попову.

В качестве примеров Мединский привел войну между США и Вьетнамом, Корейскую войну и советско-финскую. «Все время шли переговоры по ходу боевых действий», — отметил он.

Следом Мединский сослался на первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка. «Бисмарк, который долгие годы был послом в Санкт-Петербурге, прекрасно изучил русский язык, чувствовал Россию, всегда говорил: никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть. Потому что пройдет время, рано или поздно русские всегда приходят за своим», — сказал Мединский.

Президент России Владимир Путин, который предложил возобновить прямые контакты Москвы и Киева, подчеркивал, что переговоры должны начаться без предварительных условий. Украинский президент Владимир Зеленский настаивал, что нужно договориться о прекращении огня до того, как стороны сядут за стол переговоров. Позицию Киева поддержали власти Франции, Великобритании, Германии и Польши.

Переговоры российской и украинской делегаций продолжались около двух часов. По словам Мединского, Москва «в целом удовлетворена» результатом встречи и «готова продолжать контакты». Глава украинской переговорной группы Рустем Умеров также допустил, что переговоры могут продолжиться.