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Последние зарубежные новости за 16 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 16 мая 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

NYT: переговоры в Стамбуле стали победой для Путина

Источник: Пресс-служба Президента России

По мнению New York Times, уже сам факт проведения прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле — это победа для Путина. Это первая прямая встреча за 3 года.

FT: Киев потерял сотни миллионов долларов при закупке вооружения

Источник: AP 2024

За три года Украина потеряла сотни миллионов долларов из-за контрактов с ненадежными поставщиками вооружений. Многие компании, которые получали крупные авансы, так и не поставили оружие или его компоненты.

Politico: ЕС может ввести полное торговое эмбарго против России

Источник: Reuters

Страны Европейского политического сообщества могут ввести полное торговое эмбарго против РФ. Саммит сообщества пройдет в Тиране в пятницу, его главными темами станут безопасность, ситуация на Украине, экономическое сотрудничество и миграция.

Sky News: Путин обеспечил себе переговоры с Трампом без Зеленского

Источник: РИА "Новости"

Путин добился формата переговоров с Трампом без участия Зеленского. Sky News сообщает, что, скорее всего, Трамп согласен даже «отдать» России территории, чтобы завершить этот конфликт. Госсекретарь США Рубио назвал возможную встречу лидеров США и РФ единственным шансом для мира.

WP: пост экс-главы ФБР в соцсети расценили как угрозу Трампу

Источник: James Comey

Бывший директор ФБР Джеймс Коми оказался в центре скандала после публикации фото с цифрами «8647». Белый дом расценил это как угрозу Трампу. Коми отрицает обвинения, посты удалены, идет расследование.