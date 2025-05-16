Последние зарубежные новости за 16 мая 2025 года: свежие события текущего дня

NYT: переговоры в Стамбуле стали победой для Путина
По мнению New York Times, уже сам факт проведения прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле — это победа для Путина. Это первая прямая встреча за 3 года.
FT: Киев потерял сотни миллионов долларов при закупке вооружения
За три года Украина потеряла сотни миллионов долларов из-за контрактов с ненадежными поставщиками вооружений. Многие компании, которые получали крупные авансы, так и не поставили оружие или его компоненты.
Politico: ЕС может ввести полное торговое эмбарго против России
Страны Европейского политического сообщества могут ввести полное торговое эмбарго против РФ. Саммит сообщества пройдет в Тиране в пятницу, его главными темами станут безопасность, ситуация на Украине, экономическое сотрудничество и миграция.
Sky News: Путин обеспечил себе переговоры с Трампом без Зеленского
Путин добился формата переговоров с Трампом без участия Зеленского. Sky News сообщает, что, скорее всего, Трамп согласен даже «отдать» России территории, чтобы завершить этот конфликт. Госсекретарь США Рубио назвал возможную встречу лидеров США и РФ единственным шансом для мира.