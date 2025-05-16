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Мединский сообщил детали переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Ранее сегодня, 16 мая, в офисе президента Турции Долмабахче в Стамбуле состоялись переговоры представителей России и Украины. Переговоры продолжались почти два часа.

РФ готова продолжать переговоры с Украиной, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, который возглавил российскую делегацию на переговорах в Стамбуле. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее сегодня, 16 мая, в офисе президента Турции Долмабахче в Стамбуле состоялись переговоры представителей России и Украины. Переговоры продолжались почти два часа.

Мединский также рассказал, что делегации России и Украины пришли к договоренности о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это детально. Он отметил, что, когда такое видение будет представлено, то, в соответствии с имеющейся договоренностью, переговоры будут продолжены.