Мединский сообщил детали переговоров РФ и Украины в Стамбуле

Мединский также рассказал, что делегации России и Украины пришли к договоренности о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это детально. Он отметил, что, когда такое видение будет представлено, то, в соответствии с имеющейся договоренностью, переговоры будут продолжены.