Прокурор Международного уголовного суда уходит в отпуск на фоне расследования о сексуальных домогательствах

Женщина также отметила, что после предъявления обвинений в конце 2024 года Хан несколько раз просил ее отказаться от своих слов, угрожая ей и ее семье. Кроме того, СМИ ранее сообщали, что прокурор МУС несколько раз предпринимал попытки замять дело. -0-