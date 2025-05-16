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Прокурор Международного уголовного суда уходит в отпуск на фоне расследования о сексуальных домогательствах

«Этот шаг беспрецедентен, и нет четкой процедуры замены Хана. Ситуация создает дополнительную неопределенность для МУС, который и так сталкивается с экзистенциальным кризисом», — отмечает Reuters.

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан уходит в административный отпуск из-за расследования по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на канцелярию МУС.

Отмечается, что расследование ООН предполагаемых сексуальных домогательств со стороны Хана близится к завершению. Несколькими днями ранее прокурор дал заключительные показания в рамках данного дела. В суде указали, что Хан принял решение взять отпуск до завершения расследования и не будет исполнять свои обязанности в этот период времени.

«Этот шаг беспрецедентен, и нет четкой процедуры замены Хана. Ситуация создает дополнительную неопределенность для МУС, который и так сталкивается с экзистенциальным кризисом», — отмечает Reuters.

Обвинения в сексуальных домогательствах против прокурора МУС были выдвинуты в октябре 2024 года. Бывшая сотрудница МУС заявила, что Хан использовал служебное положение и оказывал на нее давление, чтобы «добиться близости».

В показаниях следователям ООН она сообщила, что мужчина неоднократно совершал над ней насильственные действия сексуального характера, первый такой случай произошел еще в декабре 2023 года.

Женщина также отметила, что после предъявления обвинений в конце 2024 года Хан несколько раз просил ее отказаться от своих слов, угрожая ей и ее семье. Кроме того, СМИ ранее сообщали, что прокурор МУС несколько раз предпринимал попытки замять дело. -0-