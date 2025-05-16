Мединский анонсировал обмен пленными с Киевом в формате 1000 на 1000

«Я очень скептически отношусь вообще к самой идее этих переговоров. Конечно, многие скажут, что переговоры — это путь к миру. Однако в сухом остатке, когда пройдет эйфория, мы вчера четко услышали от Зеленского, что Украина не признает Крым и четыре вошедшие в состав России области. Если Киев не готов признать очевидное, то о чем вообще тогда говорить», — сказал Ордуханян.