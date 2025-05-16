Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.
По данным пресс-службы минобороны Молдавии, Носатый в четверг подписал в Берлине соглашение, предусматривающее программу помощи и углубление военного сотрудничества между странами в период усиления присутствия НАТО в регионе.
«В Федеральном министерстве иностранных дел в Берлине было подписано соглашение между правительством Молдавии и правительством ФРГ о программе помощи и направлении консультативной группы Бундесвера в Молдавию. Подписание данного документа является важным шагом в углублении нашего стратегического партнерства с Германией. Благодаря оказанной поддержке мы сможем ускорить процесс модернизации нашей системы обороны, включая обновление инфраструктуры, улучшение условий службы и размещения военнослужащих, а также повышение привлекательности военной службы в обществе», — цитирует Носатого пресс-служба министерства обороны Молдавии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.