В Минске высказались о санкциях Запада против Белоруссии

Министр сделал акцент на том, что главой государства поставлены задачи по диверсификации поставок товаров, поиску новых точек роста для белорусского экспорта, для внешнеполитических инициатив. «И санкционная позиция, как говорит наш президент, — это не время переживаний, расстройств. Наоборот, это время новых возможностей. Время пересмотреть свое экономическое, торговое положение, осмотреться вокруг и найти новые возможности для роста. И у нас это получается. У нас за последние 5 лет рост товарооборота, в первую очередь экспорта — больше 10%. То, что (направлялось ранее в страны Европы — прим.), ушло в другие страны. И ушло не в убыток для нас», — сказал глава внешнеполитического ведомства.