Замглавы Гагаузии заявил об угрозах от властей Молдавии

Гуцул на данный момент не может исполнять свои обязанности, поскольку находится под домашним арестом. Вместо нее автономией временно руководит Узун.
«Сегодня в течение дня мне неоднократно поступали анонимные звонки через Telegram с откровенными угрозами. Неизвестные требовали, чтобы я немедленно ушёл из политики, отрекся от Илана Шора, перестал выступать за укрепление связей с Россией и подал в отставку. В противном случае, обещали “проблемы” — и мне, и моей семье. Заказчики этого дешёвого концерта хорошо известны каждому в Гагаузии — они сидят в Кишинёве и делают вид, что продвигают какие-то там “ценности”, — написал Узун на своей странице в Facebook*.
Политик отметил, что его не сломили ни обыски, ни сфабрикованные уголовные дела, он не намерен отказываться от своей должности.
«Их цель — подавить инакомыслие и расчистить путь к полному подчинению Гагаузии. Я открыто заявляю: эти угрозы — не случайность. Это часть организованной кампании по запугиванию всех, кто осмеливается иметь свою позицию и защищать интересы нашего народа. Нас хотят заставить молчать. Нас хотят устранить», — заявил Узун.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
* Запрещена в РФ как экстремистская.