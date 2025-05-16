Замглавы Гагаузии заявил об угрозах от властей Молдавии

«Сегодня в течение дня мне неоднократно поступали анонимные звонки через Telegram с откровенными угрозами. Неизвестные требовали, чтобы я немедленно ушёл из политики, отрекся от Илана Шора, перестал выступать за укрепление связей с Россией и подал в отставку. В противном случае, обещали “проблемы” — и мне, и моей семье. Заказчики этого дешёвого концерта хорошо известны каждому в Гагаузии — они сидят в Кишинёве и делают вид, что продвигают какие-то там “ценности”, — написал Узун на своей странице в Facebook*.