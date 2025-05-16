Мединский: на переговорах в Стамбуле было важно напомнить Киеву о договоренностях в Гомеле

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что на переговорах в Стамбуле было важно напомнить Украине о договоренностях, достигнутых в Гомеле в конце февраля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.
«Ключевая тема была, поскольку мы рассматриваем переговоры как продолжение стамбульского процесса, то очень важно было напомнить, о чем мы договорились в Гомеле еще в конце февраля, и как это все могло закончиться, если бы Украина согласилась на мир в конце февраля. Они не согласились, тянули резину, и после этого следующий этап договоренностей был в Стамбуле», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».
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Мединский также оценил требования вести переговоры только после прекращения огня. По его словам, о переговорах лишь во время перемирия говорят люди, которые не знают историю. Глава российской делегации подчеркнул, что война и переговоры в истории всегда ведутся одновременно. В качестве примера политик привел две войны — Вьетнамскую и Корейскую.
С начала конфликта между РФ и Украиной в 2022 году стороны предприняли несколько попыток урегулирования. Первые три раунда переговоров прошли в Беларуси — 28 февраля 2022 года в районе Гомеля, а 3 и 7 марта в Бресте. Затем 10 марта 2022 года в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины, однако она не принесла прогресса. Более значимой стала встреча 29 марта того же года в Стамбуле, где украинская делегация представила российской стороне проект возможного соглашения. Однако 17 мая 2022 года Киев официально приостановил переговоры, а 4 октября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о невозможности вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. -0-