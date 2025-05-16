Мединский: на переговорах в Стамбуле было важно напомнить Киеву о договоренностях в Гомеле

С начала конфликта между РФ и Украиной в 2022 году стороны предприняли несколько попыток урегулирования. Первые три раунда переговоров прошли в Беларуси — 28 февраля 2022 года в районе Гомеля, а 3 и 7 марта в Бресте. Затем 10 марта 2022 года в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины, однако она не принесла прогресса. Более значимой стала встреча 29 марта того же года в Стамбуле, где украинская делегация представила российской стороне проект возможного соглашения. Однако 17 мая 2022 года Киев официально приостановил переговоры, а 4 октября 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о невозможности вести диалог с президентом России Владимиром Путиным. -0-