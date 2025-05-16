Министры обороны России и Беларуси возложили цветы в «Хатыни»

В свою очередь в оборонном ведомстве РФ уточнили, что по окончании церемонии, в ходе которой министры почтили память жертв хатынской трагедии, военный оркестр исполнил гимны России и Беларуси.
Комплекс «Хатынь» находится недалеко от Минска на месте одноименной деревни, которую фашисты уничтожили во время Великой Отечественной войны. Хатынь стала символом 10 тысяч белорусских деревень и сел, уничтоженных в годы ВОВ немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками.
В результате карательной акции нацистов в Хатыни погибли 149 мирных жителей, из них 75 детей.
Визит в Беларусь
Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в пятницу в Беларусь с рабочим визитом. Главу российского ведомства принял белорусский лидер Александр Лукашенко, был обсужден ряд актуальных вопросов, в том числе связанных с размещением на территории республики российского ракетного комплекса «Орешник». Также в пятницу состоялись переговоры Белоусова с главой МО Беларуси Виктором Хрениным.