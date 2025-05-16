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Министры обороны России и Беларуси возложили цветы в «Хатыни»

МИНСК, 16 мая — Sputnik. Глава оборонного ведомства РФ Андрей Белоусов и министр обороны Виктор Хренин возложили цветы в мемориальном комплексе «Хатынь» в пятницу, сообщили в пресс-службе МО республики.

Источник: Telegram / Министерство обороны Республики Беларусь

В свою очередь в оборонном ведомстве РФ уточнили, что по окончании церемонии, в ходе которой министры почтили память жертв хатынской трагедии, военный оркестр исполнил гимны России и Беларуси.

Комплекс «Хатынь» находится недалеко от Минска на месте одноименной деревни, которую фашисты уничтожили во время Великой Отечественной войны. Хатынь стала символом 10 тысяч белорусских деревень и сел, уничтоженных в годы ВОВ немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками.

В результате карательной акции нацистов в Хатыни погибли 149 мирных жителей, из них 75 детей.

Визит в Беларусь

Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в пятницу в Беларусь с рабочим визитом. Главу российского ведомства принял белорусский лидер Александр Лукашенко, был обсужден ряд актуальных вопросов, в том числе связанных с размещением на территории республики российского ракетного комплекса «Орешник». Также в пятницу состоялись переговоры Белоусова с главой МО Беларуси Виктором Хрениным.