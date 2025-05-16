Министры обороны России и Беларуси возложили цветы в «Хатыни»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в пятницу в Беларусь с рабочим визитом. Главу российского ведомства принял белорусский лидер Александр Лукашенко, был обсужден ряд актуальных вопросов, в том числе связанных с размещением на территории республики российского ракетного комплекса «Орешник». Также в пятницу состоялись переговоры Белоусова с главой МО Беларуси Виктором Хрениным.