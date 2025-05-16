«Абсолютно бесполезные угрозы»: в посольстве России ответили Стармеру

Посольство России в Лондоне прокомментировало высказывания премьер-министра Великобритании Кира Стармера о переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле. Утверждения о «неприемлемости» позиции российской стороны в посольстве расценили как поспешные и вызывающие недоумение.
«Кому она неприемлема? Мы не с Лондоном ведем переговоры», — говорится в комментарии посольства.
Слова Стармера о возможности новых санкций — «абсолютно бесполезные очередные попытки запугать» Россию.
Великобритания, по мнению представителей посольства, пытается сорвать переговорный процесс.
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