В МИД Украины сделали резкое заявление о требованиях Москвы на переговорах

Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Россия выдвинула неприемлемые условия в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом пишет «РБК-Украина».
По словам дипломата, делегация Киева готовилась к этому и знала, что так будет.
Он также добавил, что украинская сторона держала очень спокойный тон и спокойно защищала свою линию.
Детали о требованиях российской стороны представитель МИД Украины раскрыть отказался, объяснив, что это стало бы нарушением дипломатического протокола.
Тихий заявил, что раскрывать то, что было на переговорах, никто не будет.
Издание Суспильное пишет, что Москва требовала во время переговоров признать Крым российским.
Раннее представители переговорной группы в Стамбуле со стороны России прокомментировали заявления Киева о том, что Москва якобы требует полного контроля над четырьмя регионами России и в случае отказа Украины их станет пять.
Источник заявил журналистам, что российская делегация сказала о готовности взять под полный контроль восемь регионов.