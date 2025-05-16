Косиняк-Камыш: Запад боится улучшения отношений России и Украины

Западные страны боятся вероятности улучшения отношений России и Украины. Об этом заявил министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш журналистам в Риме.
16 мая в итальянской столице проходит встреча руководителей военных ведомств Польши, Британии, Италии, Франции и Германии.
«Это стало бы наихудшим для нас всех сценарием, если бы Украина, как когда-то после “оранжевой революции”, начала смотреть в сторону России», — отметил Косиняк-Камыш.
Он также выразил мнение, что во избежание роста пророссийских настроений на Украине странам Запада нужно предоставлять Киеву разностороннюю поддержку.
Ранее Владимир Мединский заявил, что настроение представителей России после переговоров в Стамбуле хорошее. По его словам, Москва настроена на ведение конструктивного диалога и «поиск возможных развязок» в разрешении кризисной ситуации.