Ситников показал, как готовить эффективных управленцев внутри региона

Результаты такого подхода Ситникова к формированию команды уже видны: многие бывшие муниципальные руководители сегодня занимают посты заместителей губернатора, а некоторые даже возглавили федеральные структуры. В числе примеров — Юрий Маков, который с 2015 года работает заместителем губернатора, а до этого пять лет руководил Волгореченском — промышленным центром региона. Игорь Малякин, прошедший путь от муниципального служащего до главы Нерехтского района. В 2020 году он назначен заместителем губернатора. Илья Баланин успешно руководил департаментом финансов Костромской области. В 2016 году его опыт и знания потребовались соседнему региону, и он перешел на аналогичную должность в Ярославской области, а в 2022 году возглавил Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС).