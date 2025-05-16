Ситников показал, как готовить эффективных управленцев внутри региона

Губернатор Костромской области Сергей Ситников применяет свой способ подготовки управленцев.
Нехватка квалифицированных управленческих кадров отмечается по всей стране. На федеральном уровне проблему решают с помощью программы «Лидеры России», практику назначения в субъекты РФ федеральных чиновников, а также используют «трудовую миграцию» эффективных управленцев из региона в регион.
Костромская область — один из немногих примеров эффективного решения кадровых вопросов внутри региона. Такой успех — результат особой системы подготовки управленцев и формирование кадрового резерва под руководством самого губернатора — Сергея Ситникова. Ее цель — воспитание компетентных руководителей, прошедших ступени, в том числе муниципального и государственного управления, а главное тех, кто обладает практическим опытом работы «на земле». Таких специалистов выявляют еще на муниципальном уровне, а потом дают им возможность для карьерного роста — вплоть до региональных и федеральных должностей.
Результаты такого подхода Ситникова к формированию команды уже видны: многие бывшие муниципальные руководители сегодня занимают посты заместителей губернатора, а некоторые даже возглавили федеральные структуры. В числе примеров — Юрий Маков, который с 2015 года работает заместителем губернатора, а до этого пять лет руководил Волгореченском — промышленным центром региона. Игорь Малякин, прошедший путь от муниципального служащего до главы Нерехтского района. В 2020 году он назначен заместителем губернатора. Илья Баланин успешно руководил департаментом финансов Костромской области. В 2016 году его опыт и знания потребовались соседнему региону, и он перешел на аналогичную должность в Ярославской области, а в 2022 году возглавил Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС).
Еще один свежий пример — Александр Свистунов. Он прошел путь от муниципального служащего до директора областного департамента экономики. После успешной работы в исполнительном органе 12 мая его назначили заместителем губернатора.
Сергей Ситников придерживается жестких требований к чиновникам, считая, что управленец должен жить работой и служить обществу, поэтому требует от муниципальных и государственных служащих именно служения людям.
«Будучи историком и педагогом по образованию, Ситников уделяет особое внимание поиску и развитию талантливых специалистов. По сути, он взращивает кадры. Это позволяет формировать эффективную команду. Ну, а неэффективные управленцы соответственно весьма быстро покидают органы власти после нескольких проверок и “рабочих практик” умению служить людям», — оценили эксперты.