Физиогномист Панкратов разобрал поведение лидеров ЕС на встрече в Албании

Выражение лиц и поведение премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска в ходе саммита европейских лидеров в Албании 16 мая говорит о внутреннем напряжении, растущем раздражении и отсутствии единства среди участников. Об этом aif.ru рассказал врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
По его словам, Дональд Туск выглядел крайне раздраженным и замкнутым, что выдает его недовольство происходящим.
«Туск недоволен. Злой. Не понимает, что он вообще здесь делает. Его тяготит необходимость соблюдать дипломатический этикет и делать вид, будто на встрече действительно принимаются решения. Он точно знает, в каких кабинетах на самом деле все решается, и этот саммит воспринимает как пустую клоунаду ради пиара. Ему кажется, что он тратит время впустую. Об этом говорят опущенные уголки рта, поджатые губы, злой взгляд в сторону. Ему не интересны собеседники. Он сидит в закрытой позе и на расстоянии от Зеленского — это жест дистанцирования. Не друг ему», — пояснил эксперт.
Кир Стармер, по его словам, также выглядел напряженно, несмотря на внешнюю сдержанность.
«Стармер как всегда ни рыба ни мясо, но, может быть, по психотипу он интроверт, предпочитающий решать вопросы за закрытыми дверями. У Стармера напряжен лоб — он находится в активном мыслительном процессе. Возможно, размышляет, как выпутаться из ситуации», — отметил Панкратов.
Самым расслабленным, по мнению физиогномиста, выглядел канцлер Германии Фридрих Мерц. Однако это, по его словам, связано не с уверенностью, а с отсутствием политического веса.
«Мерц пока новичок в таких форматах. Он наблюдает, старается вникнуть в процессы. Прикрывает рот рукой — вероятно, чтобы не выдать ухмылку, скепсис или не сказать лишнего», — добавил он.
По мнению Панкратова, невербальные сигналы участников встречи отражают общую усталость и раздражение, указывая на формальный характер саммита.
Ранее эксперт также отмечал, что в ходе саммита в Албании Зеленский демонстрировал подчеркнутое превосходство и уверенность в своей исключительности, а Макрон выглядел раздраженным и «кинутым».