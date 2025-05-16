Физиогномист Панкратов разобрал поведение лидеров ЕС на встрече в Албании

«Туск недоволен. Злой. Не понимает, что он вообще здесь делает. Его тяготит необходимость соблюдать дипломатический этикет и делать вид, будто на встрече действительно принимаются решения. Он точно знает, в каких кабинетах на самом деле все решается, и этот саммит воспринимает как пустую клоунаду ради пиара. Ему кажется, что он тратит время впустую. Об этом говорят опущенные уголки рта, поджатые губы, злой взгляд в сторону. Ему не интересны собеседники. Он сидит в закрытой позе и на расстоянии от Зеленского — это жест дистанцирования. Не друг ему», — пояснил эксперт.