В столице Болгарии третий день продолжается забастовка работников общественного транспорта

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники наземного общественного транспорта третий день бастуют в Софии, требуя увеличения зарплат. Об этом сообщает ТАСС.
Протест транспортных работников под лозунгом «Достойный труд — достойная зарплата! Без транспорта нет экономики» начался 14 мая. Забастовка работников лишила столицу Болгарии наземного общественного транспорта. В своих депо и гаражах остаются трамваи, троллейбусы и автобусы. Единственным доступным общественным транспортом в Софии на данный момент является метро.
Участники протеста настаивают на повышении заработной платы на 15%. «Наши требования не удовлетворены, забастовка продолжается. Мы начали собирать подписи за проведение бессрочной забастовки, в том числе намерены распространить ее на метрополитен», — заявил представитель профсоюза транспортных работников Александар Шопов.
Мэр Софии Васил Терзиев в свою очередь заявил, что в городской администрации нет средств на увеличение зарплаты в требуемом размере. «Денег у нас нет, я не волшебник. Ждем от профсоюзов разумных предложений», — отметил градоначальник.
Заявления Терзиева вызвали еще большее недовольство транспортников, которые решили продлить забастовку на 17 и 18 мая. -0-