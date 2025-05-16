В Госдуме оценили планы обмена пленными с Украиной по формуле 1000 на 1000

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что договоренность об обмене пленными между Россией и Украиной в формате «1000 на 1000» — это важный и хороший шаг. По его словам, это имеет огромное значение для семей пленных. Об этом пишет RT.
— Тысяча наших бойцов, которые подвергаются нечеловеческим испытаниям, пыткам и издевательствам, вернутся домой, — отметил депутат.
Комментируя предложение Украины о встрече президентов, Водолацкий подчеркнул, что такие переговоры возможны только после диалога между Россией и США. По его мнению, украинская сторона пока не готова к полноценному участию в процессе. Для этого ей придется изменить позицию, в частности, отказаться от курса на вступление в НАТО и признать нейтральный статус.
— Зеленский пока находится на обочине, его в этот «автобус» пока не сажают. Для того чтобы он туда «сел», он должен согласиться со статусом нейтрального государства, — добавил парламентарий.
Напомним, о договоренности обмена пленными по формуле «1000 на 1000» рассказал глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров. Отвечая на вопросы журналистов о сроках обмена, Умеров сказал, что дата уже определена, но пока раскрывать ее не намерены.