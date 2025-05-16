В Госдуме оценили планы обмена пленными с Украиной по формуле 1000 на 1000

Комментируя предложение Украины о встрече президентов, Водолацкий подчеркнул, что такие переговоры возможны только после диалога между Россией и США. По его мнению, украинская сторона пока не готова к полноценному участию в процессе. Для этого ей придется изменить позицию, в частности, отказаться от курса на вступление в НАТО и признать нейтральный статус.