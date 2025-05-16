Странный итог переговоров в Стамбуле: на наших глазах начала раскручиваться неожиданная интрига

Проблема снова сводится к тому, что мы обладаем лишь отдельными — и притом разрозненными и часто противоречащими друг другу — фрагментами информации. Мы не знаем, какие именно стратегические задачи ставит перед собой Владимир Путин. Президент РФ умеет «держать карты близко к груди». Мы до конца не знаем причины нынешней одержимости Киева и Европы идеей тридцатидневного прекращения огня. Стоит ли за этим одно только желание вбить клин между Москвой и Вашингтоном? Или положение дел на фронтах таково, что такое перемирие крайне необходимо Украине с военной точки зрения? Мы не знаем, не является ли блефом демонстрируемое Зеленским желание продолжать военные действия.