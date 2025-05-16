Странный итог переговоров в Стамбуле: на наших глазах начала раскручиваться неожиданная интрига

Первые за три с лишним года прямые переговоры России и Украины закончились самым странным образом. И состоит этот «странный образ» прежде всего в том, что переговоры не закончились. Все ожидали провала. Утечки в ходе переговоров — утечки, явно инспирированные украинской стороной, — указывали на неизбежный провал. Но по факту он так и не материализовался. Вместо этого эмиссары Москвы и Киева достигли договоренности об обмене пленными в формате тысяча на тысячу.
Довольно скромный итог — отрицать это невозможно. В прошлом аналогичные договоренности — пусть и необязательно настолько масштабные — достигались без вселенского ажиотажа и вовлечения в процесс всего мирового начальства, начиная от президента США и заканчивая новым Папой Римским, которому явно не терпится отобрать у Эрдогана титул главного миротворца планеты. Однако, как гласит теория малых дел (или, вернее, одна из интерпретаций этой теории), соглашения по небольшим локальным вопросам имеют накопительный эффект, создают позитивную атмосферу и готовят почву для более масштабных договоренностей.
Конечно, теория — это всего лишь теория. Но факт остается фактом: Москва и Киев не «сошлись во мнении» о том, что разговаривать друг с другом невозможно, а согласились продолжить дискуссию в деловом ключе. Учитывая крайне запущенное состояние отношений двух государств, это однозначно результат «с большой буквы». Но вот что конкретно скрывается за этой «большой буквой — пока не совсем понятно. Самая циничная интерпретация состоит в том, что никто из участников процесса не хочет огорчать “дядюшку Трампу” и каждый из этих участников хочет, чтобы “дядюшка Трампа” огорчил его оппонент.
Зависимость Киева от благорасположения Вашингтона носит самый прямой и непосредственный характер. Зеленский выучил это ценой грандиозного личного унижения. Москве в этом отношении проще. Готовность Трампа считаться с её интересами и требованиями вызвана в первую очередь тем, что Россия доказала свою способность твердо стоять на ногах в условиях жесткого прессинга со стороны Вашингтона. Но, как говорится, «дареному коню в зубы не смотрят».
Готовность Трампа к компромиссу и конструктивным отношениям с Москвой — это важный ресурс и важное достижение современной российской внешней политики. Если есть возможность сохранить и упрочить это достижение — не жертвуя, естественно, своими принципиальными и фундаментальными интересами — то этой возможностью надо непременно воспользоваться. Но вот только ли к стремлению сохранить у Трампа «хорошее настроение» сводится причины наличия у Владимира Мединского его собственного «хорошего настроения»?
Сколько-нибудь определенного ответа на этот вопрос пока нет. С одной стороны, официальные запросные позиции Москвы и Киева остаются столь же далекими друг от друга, как Северный и Южный полюса. С другой стороны, текущий политический момент заставляет вспомнить об известном выражении «лед тронулся». Нет, большой лед еще не тронулся — или как минимум совсем не обязательно тронулся. Но отдельные политические «ледышки» начали движение в неожиданных направлениях. Применительно к переговорам в Стамбуле Владимир Зеленский в последние дни сдавал одну свою позицию за другой. Его первоначальное твердое «нет» несколько раз трансформировалось в финальное неохотное «да».
Интересной (не знаю, какое еще прилагательное может быть здесь уместным) является и динамика заявлений российской стороны. Готовность «принять к сведению» желание Киева устроить личную встречу Зеленского и Путина и готовность подготовить свою видение условий прекращения огня и ознакомиться со встречным видением украинской стороны могут не означать ровным образом ничего. То, как все сформулировал Владимир Зеленский, это даже не «обещание жениться», а нечто гораздо расплывчатое. Но эту расплывчатость можно интерпретировать не только как форму вежливого отказа.
Проблема снова сводится к тому, что мы обладаем лишь отдельными — и притом разрозненными и часто противоречащими друг другу — фрагментами информации. Мы не знаем, какие именно стратегические задачи ставит перед собой Владимир Путин. Президент РФ умеет «держать карты близко к груди». Мы до конца не знаем причины нынешней одержимости Киева и Европы идеей тридцатидневного прекращения огня. Стоит ли за этим одно только желание вбить клин между Москвой и Вашингтоном? Или положение дел на фронтах таково, что такое перемирие крайне необходимо Украине с военной точки зрения? Мы не знаем, не является ли блефом демонстрируемое Зеленским желание продолжать военные действия.
Мы не знаем, не является блефом — полным или частичным — аналогичный крайне воинственный настрой Европы. Мы не знаем деталей закулисного переговорного торга РФ и США. Список того, что мы знаем, неизмеримо короче того, что мы не знаем. И это, наверное, самая честная оценка итогов «удовлетворительных» для России переговоров в Стамбуле.