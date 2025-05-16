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Самолет с российской делегацией вылетел из стамбульского аэропорта

СТАМБУЛ, 16 мая — РИА Новости. Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Россию после переговоров с украинскими представителями, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Источник: © РИА Новости

Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана прошли в Стамбуле в пятницу, они шли почти два часа. «Самолет с делегацией покинул Стамбул», — сообщил источник.

По данным портала Flightradar24, самолет с делегацией вылетел из стамбульского аэропорта Ататюрк на западе города в 19.57 мск.

По итогам раунда стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.