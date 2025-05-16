Хуснуллин: исламские страны сохранили партнерство с РФ после начала СВО

«Сегодня приехал министр Пакистана, который курирует эти вопросы. Он привез расчеты по семи маршрутам, соединяющим Пакистан с Москвой, Санкт-Петербургом, всеми странами Центральной Азии. Сколько километров, сколько денег, что нужно сделать, чтобы наладить эти коридоры. Афганистан себя предлагает как транзитную страну для развития международных коридоров. Мы видим большую возможность связи и с Китаем через страны Ближнего Востока», — сказал вице-премьер.