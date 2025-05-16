Хуснуллин: исламские страны сохранили партнерство с РФ после начала СВО

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин на полях XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в Казани отметил важность развития торговых и логистических контактов с исламскими странами.
«Фактически, с начала специальной военной операции и введения санкций именно страны мусульманского мира сохранили партнерские отношения с Россией. С течением времени сотрудничество только усиливается — от глав государств до представителей бизнеса наблюдается растущая заинтересованность», — отметил Хуснуллин.
Он выразил уверенность в том, что взаимодействие с этими странами будет расширяться.
В частности, на форуме представители Афганистана и Пакистана высказывали большую заинтересованность в развитии международных транспортных маршрутов с Россией.
«Сегодня приехал министр Пакистана, который курирует эти вопросы. Он привез расчеты по семи маршрутам, соединяющим Пакистан с Москвой, Санкт-Петербургом, всеми странами Центральной Азии. Сколько километров, сколько денег, что нужно сделать, чтобы наладить эти коридоры. Афганистан себя предлагает как транзитную страну для развития международных коридоров. Мы видим большую возможность связи и с Китаем через страны Ближнего Востока», — сказал вице-премьер.
Также рассматривается возможность создания логистических связей с Китаем через страны Ближнего Востока.
Хуснуллин подчеркнул, что для развития транспортной инфраструктуры есть все необходимые условия. В частности, изучаются морские маршруты через Каспийское море с выходом к портам Ирана и Пакистана. Интерес стран мусульманского мира к сотрудничеству с Россией продолжает расти, что подтверждается подписанием ряда соглашений на KazanForum и намеченными планами дальнейшего взаимодействия.