Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ назвало бесполезными угрозы Британии о введении новых санкций

В посольстве рассказали о попытках Лондона запугать Москву новыми санкциями на фоне переговоров в Стамбуле.

Источник: Комсомольская правда

Угрозы Великобритании о введении новых санкций в отношении России являются очередными попытками Лондона запугать Москву на фоне проведения переговоров с Киевом в Стамбуле. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне.

«Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае “ослушания”. Подобные ультиматумы преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования», — передает ТАСС заявление российского посольства.

В дипмиссии РФ также отметили, что Британия пытается сорвать переговорный процесс по Украине. Как сообщили представители российского посольства, заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о якобы неприемлемой позиции Москвы на переговорах с Киевом в Стамбуле 16 мая вызывает только недоумение.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле. Об итогах встречи — читайте здесь.