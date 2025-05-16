Посольство РФ назвало бесполезными угрозы Британии о введении новых санкций

Угрозы Великобритании о введении новых санкций в отношении России являются очередными попытками Лондона запугать Москву на фоне проведения переговоров с Киевом в Стамбуле. Об этом говорится в заявлении посольства России в Лондоне.
«Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае “ослушания”. Подобные ультиматумы преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования», — передает ТАСС заявление российского посольства.
В дипмиссии РФ также отметили, что Британия пытается сорвать переговорный процесс по Украине. Как сообщили представители российского посольства, заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о якобы неприемлемой позиции Москвы на переговорах с Киевом в Стамбуле 16 мая вызывает только недоумение.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию переговоров России и Украины в Стамбуле. Об итогах встречи — читайте здесь.