Посольство РФ назвало бесполезными угрозы Британии о введении новых санкций

В дипмиссии РФ также отметили, что Британия пытается сорвать переговорный процесс по Украине. Как сообщили представители российского посольства, заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о якобы неприемлемой позиции Москвы на переговорах с Киевом в Стамбуле 16 мая вызывает только недоумение.