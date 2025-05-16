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Копыркин счел кощунством заявление представителя военной академии Армении о ВОВ

Посол России в Армении Сергей Копыркин в пятницу, 16 мая, назвал кощунственными слова начальника командно-штабного института военной академии Армении Арцруна Ованнисяна, который заявил, что гитлеровская Германия планировала создать «независимую, историческую Армению».

Посол России в Армении Сергей Копыркин в пятницу, 16 мая, назвал кощунственными слова начальника командно-штабного института военной академии Армении Арцруна Ованнисяна, который заявил, что гитлеровская Германия планировала создать «независимую, историческую Армению».

— В армянском народе широкое возмущение вызвали исторически ложные и кощунственные заявления бывшего официального представителя Министерства обороны Республики Армения Арцруни Ованнисяна с фактическим оправданием агрессии гитлеровской Германии, озвученные им в эту святую дату на главном телеканале страны, — говорится в открытом письме Копыркина к Ованисяну.

Посол подчеркнул, что подобные высказывания было особенно больно слышать от человека, который носит имя прославленного полководца Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза маршала Баграмяна; сообщение было опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

Депутат Государственной думы Александр Толмачев заявил, что слова Ованнисяна являются «плевком в лицо» согражданам. Парламентарий напомнил, что армянский народ пережил геноцид, а также храбро сражался против нацистских войск плечом к плечу с другими советскими солдатами.