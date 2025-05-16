Копыркин счел кощунством заявление представителя военной академии Армении о ВОВ

— В армянском народе широкое возмущение вызвали исторически ложные и кощунственные заявления бывшего официального представителя Министерства обороны Республики Армения Арцруни Ованнисяна с фактическим оправданием агрессии гитлеровской Германии, озвученные им в эту святую дату на главном телеканале страны, — говорится в открытом письме Копыркина к Ованисяну.