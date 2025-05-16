Сирия нашла инвестора для порта Тартус после разрыва сделки с Россией

«Что касается договора о военном сотрудничестве — это отдельная история, надо посмотреть, что будет дальше. Пока это сигнал невраждебный, просто приводится все в порядок. Но это пока, еще раз. Посмотрим, как пойдет ситуация дальше. Я думаю, наши специальные службы знают, как это все происходит и что там есть. Но, я так понимаю, пока в барабаны бить рано. Сменилось правительство, у него другое видение, но наши суда уже много лет — я сам был там курсантом — [базируются] в порте Тартус. Никаких проблем не было. Была хорошая, нормальная страна, пока туда не взлезли разные страны, ныне нам враждебные, и превратили Сирию в пылающий костер», — отметил депутат.