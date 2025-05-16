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Самолет с российской делегацией вылетел из аэропорта

Самолет, в который, предположительно, сели представители российской делегации, вылетел из стамбульского аэропорта «Ататрюрк», следует из данных Flightradar24.

Самолет, в который, предположительно, сели представители российской делегации, вылетел из стамбульского аэропорта «Ататрюрк», следует из данных Flightradar24.

Российская делегация, которая провела переговоры с украинскими визави в Стамбуле, отправилась в аэропорт около 19:00. В ходе переговоров ее возглавил помощник президента России Владимир Мединский, также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Украинскую переговорную группу возглавлял министр обороны Рустем Умеров, в нее входили первый заместитель главы МИД Сергей Кислица, заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Шевченко, заместитель главы СБУ Александр Поклад и заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

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