Самолет с российской делегацией вылетел из аэропорта

Российская делегация, которая провела переговоры с украинскими визави в Стамбуле, отправилась в аэропорт около 19:00. В ходе переговоров ее возглавил помощник президента России Владимир Мединский, также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.