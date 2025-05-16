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Губернатор Херсонской области выдвинул Киеву новое условие

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина, помимо военнопленных, договоренность об обмене которыми была достигнута на переговорах в Стамбуле, должна отпустить граждан, удерживаемых за поддержку России.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина, помимо военнопленных, договоренность об обмене которыми была достигнута на переговорах в Стамбуле, должна отпустить граждан, удерживаемых за поддержку России. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник отметил, что кроме военнослужащих есть еще и мирные граждане, сторонники России, которых киевский режим удерживает годами в застенках без суда и следствия.

По мнению Сальдо, молчаливый подвиг этих людей требует не меньшего уважения, чем подвиг бойца на передовой и они также должны быть возвращены.

Глава региона подчеркнул, что Херсонская область, так же как ЛНР, ДНР, Запорожье и Крым, — это территория России, и этот факт не обсуждается ни на каком форуме, ни в каком формате.

Ранее в делегации России заявили о готовности взять под контроль восемь регионов.