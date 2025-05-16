Посольство РФ: Лондон пытается подорвать процесс украинского урегулирования

«Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае “ослушания”. Предыдущий санкционный выпад, предпринятый британцами в святой для России праздник 9 мая, вызвал у нас только сомнения в приверженности руководства Альбиона памяти о подвиге союзников в борьбе с фашизмом», — говорится в заявлении посольства РФ.