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Посольство РФ: Лондон пытается подорвать процесс украинского урегулирования

В пятницу глава британского Министерства обороны Джон Хили высказался о необходимости усиления давления на Россию «по всем фронтам».

Источник: Аргументы и факты

Угрозы новых санкций со стороны Великобритании, прозвучавшие в период переговоров РФ и Украины в Стамбуле, направлены на срыв мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом РИА Новости заявили представители российского посольства в Лондоне.

В пятницу глава британского Министерства обороны Джон Хили высказался о необходимости усиления давления на Россию «по всем фронтам». Он также сообщил о важности продолжения военной помощи Украине.

«Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае “ослушания”. Предыдущий санкционный выпад, предпринятый британцами в святой для России праздник 9 мая, вызвал у нас только сомнения в приверженности руководства Альбиона памяти о подвиге союзников в борьбе с фашизмом», — говорится в заявлении посольства РФ.

Подобные ультиматумы, выдвинутые на фоне текущих переговоров, явно имеют цель осложнить или сорвать процесс урегулирования. Вероятно, на Даунинг-стрит не осознают, насколько такие действия раскрывают их истинные намерения, уточняется в комментарии диппредставительства.

Ранее министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Запад боится улучшения отношений Украины и России.