Угрозы новых санкций со стороны Великобритании, прозвучавшие в период переговоров РФ и Украины в Стамбуле, направлены на срыв мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом РИА Новости заявили представители российского посольства в Лондоне.
В пятницу глава британского Министерства обороны Джон Хили высказался о необходимости усиления давления на Россию «по всем фронтам». Он также сообщил о важности продолжения военной помощи Украине.
«Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае “ослушания”. Предыдущий санкционный выпад, предпринятый британцами в святой для России праздник 9 мая, вызвал у нас только сомнения в приверженности руководства Альбиона памяти о подвиге союзников в борьбе с фашизмом», — говорится в заявлении посольства РФ.
Подобные ультиматумы, выдвинутые на фоне текущих переговоров, явно имеют цель осложнить или сорвать процесс урегулирования. Вероятно, на Даунинг-стрит не осознают, насколько такие действия раскрывают их истинные намерения, уточняется в комментарии диппредставительства.
Ранее министр нацобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Запад боится улучшения отношений Украины и России.