Самолет с российской делегацией покинул Турцию

Переговоры между делегациями России и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана проходили в Стамбуле почти два часа. По итогам встречи стороны договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000, а также обменялись предложениями по возможному прекращению огня. Глава МИД Турции заявил, что по итогам переговоров достигнуто принципиальное согласие о проведении нового раунда консультаций между сторонами.