Самолет с российской делегацией покинул Турцию

Дипломаты, предположительно, вылетели в Москву.
Самолет с российской делегацией вылетел из Стамбула в Россию после завершения переговоров с представителями Украины, которые впервые за три года прошли при посредничестве главы МИД Турции Хакана Фидана. Об этом 16 мая сообщил осведомленный источник.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак прошли первые за три года переговоры России и Украины в Стамбуле. Фоторепортаж.
«Самолет с делегацией покинул Стамбул», — сообщил источник РИА Новости. По данным портала Flightradar24, самолет с российской делегацией действительно мог вылететь из стамбульского аэропорта Ататюрк в 19:57 по московскому времени.
Переговоры между делегациями России и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана проходили в Стамбуле почти два часа. По итогам встречи стороны договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000, а также обменялись предложениями по возможному прекращению огня. Глава МИД Турции заявил, что по итогам переговоров достигнуто принципиальное согласие о проведении нового раунда консультаций между сторонами.