Пять главных вопросов после переговоров в Стамбуле

«Россия говорит: в 2022 году, если бы вы подписали, тогда было бы только две области, из Херсона и Запорожья мы бы ушли. А теперь мы требуем четыре области и чтобы вы ушли, иначе потом будем требовать еще что-нибудь», — пояснил Брутер.