Пять главных вопросов после переговоров в Стамбуле

Российская и украинская делегации начали хрупкий диалог по завершению конфликта.
В Стамбуле 16 мая прошли первые за три года прямые переговоры между российской и украинской делегациями. Обе стороны выразили аккуратный оптимизм, объявили о масштабном обмене пленными и обсуждении встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Мнениями об этих и других итогах встречи с URA.RU поделились эксперты.
Продолжатся ли переговоры.
Россия готова продолжать контакт с украинцами, заявил глава российской делегации Владимир МединскийФото: Роман Наумов © URA.RU.
Переговоры продлились почти два часа. «В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт», — сказал Мединский. Россия и Украина не разбежались после переговоров в Стамбуле — это уже стало большим достижением, объяснил URA.RU директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. По его мнению, стороны прощупали почву, обозначили позиции, наметили что-то на будущее.
«Никто в Стамбуле не выиграл и выиграть не мог в принципе, потому что слишком разные позиции и условия. Ожидать каких-то быстрых результатов было бы наивно», — отметил Подберезкин.
Стороны согласились на крупнейший за три года обмен пленными: 1000 на 1000. До этого было максимум 246 на 246.
«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях», — сообщил Мединский.
Какие у России цели.
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Переговорами Россия показывает, что нужно договариваться, но учитывая интересы Москвы, не пытаться «выкручивать нам руки», отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Российская делегация намекнула Киеву, что до Стамбула-3 лучше не доводить, иначе Украина потеряет еще больше областей. По информации украинских СМИ, один из членов делегации России отреагировал на отказ переговорщиков Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей следующим образом: «в следующий раз областей будет уже пять».
«Россия говорит: в 2022 году, если бы вы подписали, тогда было бы только две области, из Херсона и Запорожья мы бы ушли. А теперь мы требуем четыре области и чтобы вы ушли, иначе потом будем требовать еще что-нибудь», — пояснил Брутер.
Почему Путин не встретится с Зеленским.
Украина хочет встречи Путина и Зеленского, но России это не нужно, считают экспертыФото: Роман Наумов © URA.RU.
По итогам встречи в Стамбуле министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что «делегации потенциально готовят встречу на уровне лидеров стран». Мединский подтвердил такой запрос со стороны Киева и добавил, что Москва приняла это к сведению.
Путин скорее всего не будет лично встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках мирных переговоров в Турции, считает старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. Вероятность телефонного разговора между ними также крайне мала, добавил политолог.
«Зеленский нелегитимен, фактически является военным преступником. Он — инициатор или по крайней мере давал добро на террористические акции против россиян. Такая встреча способна придать ему дополнительный политический вес, и это не соответствует интересам России», — сказал Зудин.
Как отреагировала Европа.
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Немецкий канцлер Фридрих Мерц назвал переговоры в Стамбуле «очень небольшим, но первым позитивным сигналом». Премьер Великобритании Кир Стармер заявил, что позиция России на мирных переговорах является «неприемлемой». Как отметил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, союзники Киева приложат усилия, чтобы сорвать переговоры по урегулированию конфликта.
«Мы должны ориентироваться на действия Великобритании как ключевого и непримиримого противника России. Конечно, канцлер Германии Фридрих Мерц будет сейчас говорить, что “случилось что-то позитивное, но этого недостаточно”. Задача британцев и европейцев — не публично, но все-таки сорвать переговоры, как это произошло в 2022 году», — сказал эксперт.
Чего хочет Трамп.
Зеленский после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 16 мая заявил, что «Украина готова к быстрым шагам ради мира». Трамп на переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта решает свои задачи. Он обещал добиться быстрого мира, не сдержал слово и теперь хочет поделить между Москвой и Киевом ответственность за продолжение боевых действий, уверен политолог Алексей Зудин.
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«Трамп публично дал совершенно невыполнимое обещание — быстро прекратить этот конфликт. Его быстро прекратить нельзя, и он уже это понял. Поэтому сейчас его задачи — обеспечить наиболее комфортное для США дистанцирование от этого конфликта и распределить ответственность между РФ и Украиной за его продолжение. Скорее всего он обвинит и Киев, и Москву. Весь вопрос в том, кого он назовет главным виновником», — заключил собеседник URA.RU.