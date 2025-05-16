ООН приветствовала прямые переговоры между Россией и Украиной, прошедшие впервые за три года

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле, которые прошли впервые за три года. Об этом заявила заместитель представителя генсека всемирной организации Стефани Трембле, сообщает ТАСС.
«Мы приветствуем сегодняшние переговоры, первые подобные прямые переговоры за последние три года, включая обсуждение потенциального прекращения огня и крупномасштабного обмена военнопленными», — говорится в заявлении.
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В ООН также отметили важную роль Турции и США в содействии переговорам и выразили надежду, что запущенный процесс «приведет к полному, немедленному и безусловному прекращению огня». Представитель организации также заявила о готовности ООН поддержать все значимые усилия для достижения этой цели.
Ранее в этот день российская и украинская делегация провели переговоры в Стамбуле, которые продлились около двух часов. На них стороны достигли договоренности в ближайшие дни произвести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, делегации договорились представить свое видение возможного прекращения огня, после чего представители двух стран проведут новую встречу. -0-