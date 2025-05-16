ООН приветствовала прямые переговоры между Россией и Украиной, прошедшие впервые за три года

Ранее в этот день российская и украинская делегация провели переговоры в Стамбуле, которые продлились около двух часов. На них стороны достигли договоренности в ближайшие дни произвести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, делегации договорились представить свое видение возможного прекращения огня, после чего представители двух стран проведут новую встречу. -0-