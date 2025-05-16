В Киеве выразили надежду на скорую встречу Путина с Зеленским

Первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Киев надеется на встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время. Об этом пишет «Европейская правда».
По мнению дипломата, есть много сложных вопросов, которые могут быть решены только в случае встречи лидеров.
Киев надеется, что такой саммит состоится как можно скорее, добавил Кислица.
Ранее помощник президента России Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию в ходе переговоров с Украиной в Стамбуле, рассказал, что украинская сторона запросила прямую встречу Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий также заявил, что Россия выдвинула неприемлемые условия в ходе переговоров в Стамбуле.