Посольство России: Лондон пытается сорвать переговоры по Украине

В российском посольстве напомнили, что 16 мая министр обороны Великобритании Джон Хили призвал к оказанию давления на Россию «по всем направлениям», включая продолжение военной поддержки Украины. Кроме того, на Даунинг-стрит ранее заявили о планах сделать российскую энергетическую отрасль главной целью новых масштабных санкций в ближайшие недели в случае, если Москва не согласится на прекращение огня на Украине.