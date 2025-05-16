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Посольство России: Лондон пытается сорвать переговоры по Украине

Угрозы введения новых ограничений против России, исходящие от Великобритании на фоне переговоров в Стамбуле, направлены на подрыв урегулирования ситуации на Украине. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне.

Британия пытается сорвать переговорный процесс.

Угрозы введения новых ограничений против России, исходящие от Великобритании на фоне переговоров в Стамбуле, направлены на подрыв урегулирования ситуации на Украине. Об этом говорится в комментарии посольства России в Лондоне.

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«Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае “ослушания”. Предыдущий санкционный выпад… Подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования», — отмечается в сообщении диппредставительства, слова которого приводит РИА Новости. Также в заявлении подчеркивается, что слова руководства Великобритании об «уклонении» российского руководства от поездки в Стамбул «смотрятся лживо».

В российском посольстве напомнили, что 16 мая министр обороны Великобритании Джон Хили призвал к оказанию давления на Россию «по всем направлениям», включая продолжение военной поддержки Украины. Кроме того, на Даунинг-стрит ранее заявили о планах сделать российскую энергетическую отрасль главной целью новых масштабных санкций в ближайшие недели в случае, если Москва не согласится на прекращение огня на Украине.