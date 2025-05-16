The Guardian о переговорах в Стамбуле: «Россия слишком сильна, чтобы с ней не считаться»

Помимо прочего, Европа не собирается отступаться от Киева, чего нельзя сказать о Штатах. Европейские лидеры не раз просили Трампа ужесточить санкции, но Вашингтон не спешит делать что-либо под давлением, тем более Европы. Британская газета не без горечи отмечает, что позиции Москвы довольно сильные, причем Киев даже близко не приближается по важности. The Guardian отмечает, что Россия будет продвигать свои условия до последнего и с ней придется считаться.