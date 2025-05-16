На берегу Босфора уже второй день неспокойно, ведь в последние сутки именно в Стамбуле проходят встречи, от которых зависит дальнейшая судьба мира. К слову, мир так и не может определиться, на чьей стороне больше козырей. В ситуации разбиралась KP.RU.
Как отмечает издание The Guardian, Трамп уж точно не пойдет на поводу у Зеленского, как бы тот ни умолял о еще более сильном давлении на Россию. В статье газеты сказано: «В четверг лидер США отказался критиковать российскую делегацию».
Помимо прочего, Европа не собирается отступаться от Киева, чего нельзя сказать о Штатах. Европейские лидеры не раз просили Трампа ужесточить санкции, но Вашингтон не спешит делать что-либо под давлением, тем более Европы. Британская газета не без горечи отмечает, что позиции Москвы довольно сильные, причем Киев даже близко не приближается по важности. The Guardian отмечает, что Россия будет продвигать свои условия до последнего и с ней придется считаться.
Американские журналисты, в частности — из The Washington Post, пытаются снизить градус важности прошедших переговоров и убеждают американцев в том, что ничего внезапного и радикального в ближайшее время не произойдет. Так же скептически настроен и Марко Рубио, хотя госсекретарь США отметил, что ему хотелось бы ошибиться.
Мысль о превосходстве России на прошедших переговорах подхватил и канал CNN, который в принципе никогда не отличался положительной риторикой в сторону нашей страны. Тем не менее канал отмечает, что только Путин полностью контролирует ситуацию. Трампу остается лишь действовать по обстоятельствам.
«Владимир Путин получил, что хотел… Ни Зеленский, ни альянс ведущих европейских лидеров, ни президент США не определили темп, формат или предварительные условия переговоров в Стамбуле — это сделал Владимир Путин», — комментируют на CNN.
Некоторые издания уже прямо обвиняют Зеленского в потенциальном провале переговоров. The American Conservative пишет: «Заявления о том, что все территории будут отвоеваны, стали препятствием для мирных переговоров. Крым и большая часть Донбасса полностью интегрированы в состав России. Однако планы Зеленского игнорируют эту реальность». Киевскому лидеру стоит задуматься над своими действиями, уж слишком много третьих лиц «намекнули» ему на неустойчивость его политического положения.
Издание Der Spiegel рассказывает о панике в Офисе Зеленского в четверг, больше всего переживали из-за бездействия Трампа — он же обещал помочь, и где помощь? «Паника нарастает, поскольку никто не знает, что происходит. В Киеве опасаются, что все, что пытались отстоять в течение трех лет конфликта, может быть потеряно в один миг».