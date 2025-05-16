The Economist: Россия заявила на переговорах, что готова занять еще две области

В ходе консультаций с российской стороной министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев готов к полному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне. При этом, по сообщениям западных СМИ, Россия выдвинула украинской делегации «нереалистичные» и «выходящие за рамки всего» требования. В материале уточнили, что в них входит вывод украинских войск с российских территорий для соблюдения режима прекращения огня.