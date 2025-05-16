The Economist: Россия заявила на переговорах, что готова занять еще две области

В ходе переговоров с украинской делегацией в Стамбуле Россия дала понять, что ВС РФ могут занять еще две области Украины. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщил журналист издания The Economist Оливер Кэрролл.
— Москва пригрозила, что готова занять еще два (региона — прим. «ВМ») — Харьков и Сумы, — написал Кэрролл в своем блоге в социальной сети Х.
Репортер добавил, что Россия согласна на прекращение огня только при условии полного вывода украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
Журналист Константин Придыбайло в свою очередь утверждает, что представители российской делегации сообщили ему о возможности России занять восемь регионов в случае отказа вывода украинских войск из новых территорий России.
Переговоры делегаций России и Украины прошли 16 мая в Стамбуле. Владимир Мединский заявил, что настроение российской делегации после разговоров с представителями Украины хорошее.
В ходе консультаций с российской стороной министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев готов к полному прекращению огня и прямым переговорам на самом высоком уровне. При этом, по сообщениям западных СМИ, Россия выдвинула украинской делегации «нереалистичные» и «выходящие за рамки всего» требования. В материале уточнили, что в них входит вывод украинских войск с российских территорий для соблюдения режима прекращения огня.