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Перчун — о скандальном учебнике истории: нет причин для его отзыва или запрета

КИШИНЕВ, 16 мая — Sputnik. Министерство образования Молдовы получило рецензии от историков и общественных организаций на учебник истории для 12-го класса, в который включены материалы, оправдывающие преступления маршала Антонеску.

Источник: Guvernul Republicii Moldova

Мы получили ответ от всех исторических факультетов страны, от Академии наук, а также ответ от Яд ва-Шем (израильский государственный национальный мемориал жертв Холокоста — Ред.). На данном этапе, с точки зрения видных историков нашей страны, никаких проблем с учебником нет, отзывы в целом положительные, конечно, с определенными рекомендациями и предложениями по улучшению. В отзыве Яд ва-Шем больше критики, много замечаний. Но они не так драматичны, что могли бы послужить причиной отзыва учебника.

заявил глава министерства Дан Перчун

Он также добавил, что критические замечания от Яд ва-Шем будут обсуждаться с еврейской общиной Молдовы на следующей неделе. По словам министра, изменения и дополнения могут быть внесены в новую редакцию учебника при следующем его издании.

Напомним, в феврале Еврейская община Молдовы потребовала от Министерства образования отозвать учебник «Румынская и всеобщая история» для 12 класса из-за некорректного освещения преступлений против человечности в Бессарабии и Приднестровье. В то же время глава министерства Дан Перчун заявил, что ведомство запросит мемориальный комплекс истории Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме дать рецензию на молдавский учебник, который спровоцировал скандал.