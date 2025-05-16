Перчун — о скандальном учебнике истории: нет причин для его отзыва или запрета

Мы получили ответ от всех исторических факультетов страны, от Академии наук, а также ответ от Яд ва-Шем (израильский государственный национальный мемориал жертв Холокоста — Ред.). На данном этапе, с точки зрения видных историков нашей страны, никаких проблем с учебником нет, отзывы в целом положительные, конечно, с определенными рекомендациями и предложениями по улучшению. В отзыве Яд ва-Шем больше критики, много замечаний. Но они не так драматичны, что могли бы послужить причиной отзыва учебника.
Он также добавил, что критические замечания от Яд ва-Шем будут обсуждаться с еврейской общиной Молдовы на следующей неделе. По словам министра, изменения и дополнения могут быть внесены в новую редакцию учебника при следующем его издании.
Напомним, в феврале Еврейская община Молдовы потребовала от Министерства образования отозвать учебник «Румынская и всеобщая история» для 12 класса из-за некорректного освещения преступлений против человечности в Бессарабии и Приднестровье. В то же время глава министерства Дан Перчун заявил, что ведомство запросит мемориальный комплекс истории Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме дать рецензию на молдавский учебник, который спровоцировал скандал.