Перчун — о скандальном учебнике истории: нет причин для его отзыва или запрета

Мы получили ответ от всех исторических факультетов страны, от Академии наук, а также ответ от Яд ва-Шем (израильский государственный национальный мемориал жертв Холокоста — Ред.). На данном этапе, с точки зрения видных историков нашей страны, никаких проблем с учебником нет, отзывы в целом положительные, конечно, с определенными рекомендациями и предложениями по улучшению. В отзыве Яд ва-Шем больше критики, много замечаний. Но они не так драматичны, что могли бы послужить причиной отзыва учебника.