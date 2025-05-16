Трамп сделал неожиданный вывод о Путине после переговоров в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп, по-видимому, пришел к выводу, что для мирного урегулирования нужен не новый виток давления, а проведение саммита с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет издание The Wall Street Journal (WSJ).
По мнению авторов материала, такой вывод Трамп сделал, несмотря на то, что официальные лица США результатами переговоров в Стамбуле выразили разочарование.
Ранее Трамп заявил, что может позвонить Путину, чтобы обсудить прекращение военных действий на Украине.
Также первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что Киев надеется на встречу президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время.