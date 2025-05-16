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«Победа Путина»: СМИ европейских стран и США написали о стамбульских переговорах

СМИ по всей планете посвящают публикации переговорам между делегациями России и Украины в Стамбуле.

СМИ по всей планете посвящают публикации переговорам между делегациями России и Украины в Стамбуле. Некоторые из них, в частности, американская британская The Guardian и.

американская New York Time, указывают, что переговоры стали победой президента России Владимира Путина.

Авторы различных публикаций в целом сходятся во мнении, что после встречи стороны продолжают быть далеки от завершения конфликта, но некоторые успехи были достигнуты, один из которых — договоренность об обмене военнопленными в формате «1 000 на 1 000».

Президент России Владимир Путин 11 мая заявил о готовности возобновить прямые переговоры с Киевом и предложил провести их в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский, также в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

Читайте материал «Самолет с российской делегацией вылетел из аэропорта».