МИД Украины: Киев проинформировал США о результатах переговоров в Стамбуле

Представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина поделилась с Соединенными Штатами информацией о результатах встречи с российской делегацией в Стамбуле, которая состоялась 16 мая.
«Насколько я понимаю, украинская сторона уже проинформировала американскую сторону об итогах переговоров», — отметил украинский дипломат на брифинге с журналистами.
Напомним, первые за три года прямые переговоры между делегациями России и Украины прошли под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана и завершились в Стамбуле в 15:20 по московскому времени. Они продлились чуть меньше двух часов.
По словам турецкого министра, Киев и Москва достигли принципиального соглашения о новой встрече.