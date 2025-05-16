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МИД Украины: Киев проинформировал США о результатах переговоров в Стамбуле

Россия и Украина 16 мая провели переговоры впервые за три года.

Источник: Аргументы и факты

Представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина поделилась с Соединенными Штатами информацией о результатах встречи с российской делегацией в Стамбуле, которая состоялась 16 мая.

«Насколько я понимаю, украинская сторона уже проинформировала американскую сторону об итогах переговоров», — отметил украинский дипломат на брифинге с журналистами.

Напомним, первые за три года прямые переговоры между делегациями России и Украины прошли под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана и завершились в Стамбуле в 15:20 по московскому времени. Они продлились чуть меньше двух часов.

По словам турецкого министра, Киев и Москва достигли принципиального соглашения о новой встрече.