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Захарова ответила на заявление Гутерриша о справедливом мире на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что международное право подорвал Запад.

Источник: Аргументы и факты

Генсек ООН Антониу Гутерриш несколько раз нарушил причинно-следственную связь, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя его заявление о достижении «справедливого мира» в контексте Украины и подрыве международного права.

«Генеральный секретарь ООН несколько нарушил причинно-следственную связь — все наоборот. Это подрыв международного права привел к неспособности сохранения территориальной целостности и мира на Украине», — написала она в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что в подрыве международного права виновен коллективный Запад, который вмешивался во внутренние дела, прямо влиял на внутренние выборы, подкупал чиновников, стимулировал агрессивный национализм, нарушал права человека, милитиризовывал Украину, не выполнял решения Совбеза ООН и т.д.

Ранее Гутерриш заявил, что неспособность добиться справедливого мира на Украине с учетом сохранения ее территориальной целостности приведет к подрыву международного права и хаосу во всем мире.