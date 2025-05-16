В США признали провал стратегии по истощению России

Она подчеркнула, что предыдущая администрация США во главе с президентом Джо Байденом пыталась «играть в эту игру», несмотря на то, что «никто в истории в это не выигрывал». «Это не является в действительности стратегией, работающей в случае с россиянами», — заявила Ортэгус.