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Политолог Карасев: переговорный процесс не повлияет на выполнение целей СВО

Эксперт отметил, что Киев еще до начала переговорного процесса постарался его сорвать.

Источник: Аргументы и факты

Главной задачей России, несмотря на переговоры РФ и Украины в Стамбуле, остается выполнение целей спецоперации, заявил политолог Владимир Карасев в беседе с Херсонским агентством новостей.

«Самый главный результат — это успешное выполнение всех задач специальной военной операции. То, что там где-то проходит, в Стамбуле, это никак не влияет на задачи, которые стоят перед нашей армией», — отметил эксперт.

Карасев напомнил, что Киев намеревался сорвать переговорный процесс еще до его начала, в частности, когда Владимир Зеленский попытался оскорбить представителей российской делегации.

Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились около двух часов.

Глава российской делегации Владимир Мединский позже сообщил, что делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с делегацией Украины в Стамбуле.