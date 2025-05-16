Политолог Карасев: переговорный процесс не повлияет на выполнение целей СВО

Главной задачей России, несмотря на переговоры РФ и Украины в Стамбуле, остается выполнение целей спецоперации, заявил политолог Владимир Карасев в беседе с Херсонским агентством новостей.
«Самый главный результат — это успешное выполнение всех задач специальной военной операции. То, что там где-то проходит, в Стамбуле, это никак не влияет на задачи, которые стоят перед нашей армией», — отметил эксперт.
Карасев напомнил, что Киев намеревался сорвать переговорный процесс еще до его начала, в частности, когда Владимир Зеленский попытался оскорбить представителей российской делегации.
Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Они продлились около двух часов.
Глава российской делегации Владимир Мединский позже сообщил, что делегация РФ удовлетворена результатом переговоров с делегацией Украины в Стамбуле.