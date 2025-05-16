Эксперт объяснил, почему на переговорах в Стамбуле могла произойти драка

«Переговоры действительно не совсем прямые, потому что на них посредничает Турция, чтобы там, не дай бог, драки не случилось. Надеюсь, что до этого не дойдёт, но кто знает — отношения между двумя странами сильно накалены», — рассказал он в беседе с URA.ru.