В Турции рассказали о моменте переговоров, когда ситуация зашла в тупик

Требование, по его словам, было выдвинуто «в контексте разговоров о прекращении огня».
«В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории — детей, гражданских лиц и солдат», — сказал собеседник телеканала.
По его словам, переговоры были «более позитивными, чем ожидалось», а стороны «не использовали язык обвинений».
Переговоры России и Украины начались 16 мая в 13:40 мск и продлились около двух часов. На них присутствовал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Главы украинской и российской делегаций Рустем Умеров и Владимир Мединский после встречи сообщили, что стороны согласовали обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Это будет крупнейший обмен за все время конфликта, если он состоится.
Крупнейший на данный момент обмен пленными между сторонами по формуле «246 на 246» состоялся в канун Пасхи 19 апреля 2025 года. 18 апреля Москва и Киев вернули друг другу тела погибших военных. Украина получила 909 тел, Россия — 41.
Четыре региона — Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР), а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года. Украина не признала их результаты.
Российские военные контролируют ЛНР на 99%, а ДНР, Запорожскую и Херсонскую области — более чем на 70%, рассказывал в конце марта президент Владимир Путин.
Россия исключает возможность территориальных уступок Украине. Москва требует вывода украинских войск из новых регионов, а также признания их частью России. Киев отказывается признать утрату земель.
Мединский после переговоров в Стамбуле заявил, что Москва удовлетворена их результатами и готова продолжить контакты. По его словам, главы российской делегации, стороны договорились представить «свое видение возможного будущего прекращения огня» и прописать его «в деталях».
«После того как это видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже это обговорено, продолжить наши переговоры», — уточнил он.
Умеров заявил, что следующим шагом должна стать организация встречи Путина и украинского президента Владимира Зеленского. Мединский подтвердил, что Киев запросил встречу глав государств. Россия, по его словам, приняла это к сведению.
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