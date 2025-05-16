Глава делегации РФ Мединский напомнил о договоренностях в белорусском Гомеле на переговорах с Украиной в Стамбуле

Мединский обратил внимание, что, так как переговоры рассматриваются как продолжение стамбульского процесса, то очень важно было напомнить, о чем удалось договориться в Гомеле в конце февраля 2022 года, и как все можно завершиться, если бы Украина согласилась тогда на мир.