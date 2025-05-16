Глава делегации РФ Мединский напомнил о договоренностях в белорусском Гомеле на переговорах с Украиной в Стамбуле

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский сказал о договоренностях в белорусском Гомеле во время переговоров с Украиной в Стамбуле 16 мая 2025 года, пишет БелТА.
Мединский обратил внимание, что, так как переговоры рассматриваются как продолжение стамбульского процесса, то очень важно было напомнить, о чем удалось договориться в Гомеле в конце февраля 2022 года, и как все можно завершиться, если бы Украина согласилась тогда на мир.
— Они не согласились, тянули резину, и после этого следующий этап договоренностей был в Стамбуле, — подчеркнул глава российской делегации.
Напомним, что первые три раунда мирных переговоров России и Украины состоялись 28 февраля 2022 года в Гомельской области, а также в марте в Брестской области.
Ранее глава МИД Беларуси отреагировал на мирные переговоры РФ и Украины в Стамбуле.
Тем временем глава Минобороны России раскрыл детали приезда в Минск 16 мая.