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Глава делегации РФ Мединский напомнил о договоренностях в белорусском Гомеле на переговорах с Украиной в Стамбуле

Мединский сказал о договоренностях в Гомеле на переговорах с Украиной в Стамбуле.

Источник: Комсомольская правда

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский сказал о договоренностях в белорусском Гомеле во время переговоров с Украиной в Стамбуле 16 мая 2025 года, пишет БелТА.

Мединский обратил внимание, что, так как переговоры рассматриваются как продолжение стамбульского процесса, то очень важно было напомнить, о чем удалось договориться в Гомеле в конце февраля 2022 года, и как все можно завершиться, если бы Украина согласилась тогда на мир.

— Они не согласились, тянули резину, и после этого следующий этап договоренностей был в Стамбуле, — подчеркнул глава российской делегации.

Напомним, что первые три раунда мирных переговоров России и Украины состоялись 28 февраля 2022 года в Гомельской области, а также в марте в Брестской области.

Ранее глава МИД Беларуси отреагировал на мирные переговоры РФ и Украины в Стамбуле.

Тем временем глава Минобороны России раскрыл детали приезда в Минск 16 мая.