Победа Путина, осторожность Трампа, ошибка Зеленского: итоги переговоров в Турции по мнению международных СМИ

Британское издание The Guardian полагает, что состоявшиеся переговоры представляют собой символическую победу для Владимира Путина. Подобную точку зрения высказывала и американская газета The New York Times, подчеркивая, что, несмотря на отсутствие значимых практических итогов, сам факт проведения встречи можно расценивать как успех российского президента. NYT также напоминает, что в Киеве отреагируют негативно на высказывания администрации США о том, что урегулирование конфликта возможно исключительно посредством личных переговоров между лидерами США и России.