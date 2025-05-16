The Times: Переговоры делегаций России и Украины прошли «лучше, чем ожидалось»

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле прошли «лучше, чем ожидалось». Об этом в пятницу, 16 мая, пишет британская газета The Times.
Авторы материала отмечают, что стороны могут вести прямой диалог без посредников.
— Крупнейший обмен военнопленными и договоренность продолжать обсуждение условий прекращения огня — я бы сказал, для первых прямых переговоров за три года такой итог — это лучше, чем можно было ожидать, — пишут The Times.
Переговоры делегаций России и Украины прошли 16 мая в Стамбуле. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что настроение представителей РФ после разговоров с представителями Украины хорошее.
В ходе переговоров с представителями России министр обороны Украины Рустем Умеров объявил, что в ближайшее время Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Также он рассказал, что в ходе переговоров стороны обсуждали «все модальности», в том числе насчет прекращения огня, и пообещал раскрыть подробности позднее.
Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры сторон продолжатся после того, как Москва и Киев представят свое видение возможного прекращения огня в подробностях.