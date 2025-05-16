The Times: Переговоры делегаций России и Украины прошли «лучше, чем ожидалось»

В ходе переговоров с представителями России министр обороны Украины Рустем Умеров объявил, что в ближайшее время Россия и Украина проведут обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Также он рассказал, что в ходе переговоров стороны обсуждали «все модальности», в том числе насчет прекращения огня, и пообещал раскрыть подробности позднее.