Более 100 палестинцев погибли в результате израильских атак на севере сектора Газа

Очевидцы и источники в службах безопасности заявили, что израильские удары и наземные операции не прекращались с раннего утра и были направлены на жилые дома и убежища в Джебалии и Бейт-Лахии на севере Газы. Некоторые пострадавшие остаются под завалами, куда не могут добраться медицинские бригады.