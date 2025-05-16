16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 палестинцев погибли в результате израильских атак на севере сектора Газа. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Службу гражданской обороны Палестины в Газе.
В заявлении Министерство здравоохранения анклава подтвердило, что в пятницу в больницы были доставлены по меньшей мере 109 погибших и 216 раненых. Источники сообщили агентству, что большинство жертв — это женщины и дети.
Очевидцы и источники в службах безопасности заявили, что израильские удары и наземные операции не прекращались с раннего утра и были направлены на жилые дома и убежища в Джебалии и Бейт-Лахии на севере Газы. Некоторые пострадавшие остаются под завалами, куда не могут добраться медицинские бригады.
Армия обороны Израиля сообщила, что ее подразделения, руководствуясь данными разведки, продолжают оперативные действия против боевиков в секторе Газа, нанося удары по более 150 террористическим целям на всей его территории, включая точки размещения противотанковых ракет, террористические ячейки, военные объекты и оперативные центры.
По данным Минздрава Газы, с 18 марта, когда Израиль возобновил интенсивные военные действия в палестинском анклаве, погибли по меньшей мере 2985 человек, 8173 получили ранения. Общее число погибших в Газе с октября 2023 года достигло 53119 человек и раненых — 120214.-0-