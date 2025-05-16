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The Guardian: переговоры РФ и Украины стали «символичной победой Путина»

В Британии сочли переговоры Москвы и Киева «символичной победой Путина».

Переговоры России и Украины в Стамбуле стали «символичной победой Путина», пишет британская газета The Guardian.

В публикации отмечается, что условия мирных переговоров, на которых настаивает президент России Владимир Путин, фактически означают капитуляцию Украины. И этот результат будет воспринят как неудача Владимира Зеленского, которая последовала за его вызовом российского лидера на прямую встречу.

Встреча делегаций России и Украины состояалсь 16 мая в Стамбуле. Она продлилась чуть меньше двух часов и завершилась в 15:20 мск.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.