The Guardian: переговоры РФ и Украины стали «символичной победой Путина»

Переговоры России и Украины в Стамбуле стали «символичной победой Путина», пишет британская газета The Guardian.
В публикации отмечается, что условия мирных переговоров, на которых настаивает президент России Владимир Путин, фактически означают капитуляцию Украины. И этот результат будет воспринят как неудача Владимира Зеленского, которая последовала за его вызовом российского лидера на прямую встречу.
Встреча делегаций России и Украины состояалсь 16 мая в Стамбуле. Она продлилась чуть меньше двух часов и завершилась в 15:20 мск.
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.