The Guardian: переговоры РФ и Украины стали «символичной победой Путина»

В публикации отмечается, что условия мирных переговоров, на которых настаивает президент России Владимир Путин, фактически означают капитуляцию Украины. И этот результат будет воспринят как неудача Владимира Зеленского, которая последовала за его вызовом российского лидера на прямую встречу.