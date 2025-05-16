Fox News: у США не вышло истощить Россию, поэтому Трамп избрал иную стратегию

Переговоры в Стамбуле уже проводились весной 2022 года, однако тогда соглашение не было достигнуто из-за отказа Украины и давления Запада. Сейчас Россия вновь настаивает на тех же условиях — нейтральном статусе и демилитаризации Украины, но позиции Киева значительно ослабли из-за военных и экономических потерь. Возвращение к дипломатии стало возможным на фоне ухудшения ситуации для Украины и смены подхода США к урегулированию конфликта.