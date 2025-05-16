В США неожиданно признали провал стратегии по истощению России

Заместитель спецпосланника президента США Морган Ортэгус заявила, что в администрации Белого дома признали неработающей прежнюю стратегию ведения войны против России. Об этом она высказалась в интервью телеканалу Fox News.
По словам Ортэгус, администрация США убеждена в том, что прежняя стратегия Запада ведения войны на истощение против России не работает.
Представитель спецпосланника американского лидера также добавила, что Трамп теперь стремится содействовать достижению мира на Украине.
Ранее издание The Wall Street Journal написало, что Трамп, вероятно, пришел к выводу, что для мирного урегулирования нужен не новый виток давления, а проведение саммита с российским коллегой Владимиром Путиным.