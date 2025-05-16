NYT: переговоры в Стамбуле стали тактической победой Путина

По мнению журналистов, Владимир Путин переиграл своих политических оппонентов.
Переговоры в Стамбуле (Турция) не привели к прорывным результатам, но стали тактической победой для президента России Владимира Путина, которому удалось начать диалог без предварительного согласия на прекращение огня. Об этом сообщает западная пресса.
«С самого начала не ожидалось, что переговоры в Стамбуле приведут к каким-либо крупным прорывам. При этом встреча стала тактической победой Путина, которому удалось начать переговоры без предварительного согласия на прекращение огня на поле боя. Этого Украина и почти все ее западные сторонники добивались в качестве предварительного условия для переговоров», — указано в публикации The New York Times.
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Переговоры в Стамбуле стали первым за три года прямым общением между Россией и Украиной. Делегацию от РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, а целью встречи было обозначено достижение долгосрочного мира путем устранения основных разногласий.
По словам Мединского, Россию удовлетворили результаты диалога. Москва готова продолжать переговорный процесс, отмечает RT. Обозреватели ряда зарубежных СМИ заявили, что встреча прошла лучше, чем ожидалось, передает «Национальная служба новостей».