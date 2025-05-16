NYT: переговоры в Стамбуле стали тактической победой Путина

«С самого начала не ожидалось, что переговоры в Стамбуле приведут к каким-либо крупным прорывам. При этом встреча стала тактической победой Путина, которому удалось начать переговоры без предварительного согласия на прекращение огня на поле боя. Этого Украина и почти все ее западные сторонники добивались в качестве предварительного условия для переговоров», — указано в публикации The New York Times.